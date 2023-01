CDU Ostfriesland will Connemann als Landesvize

Für die Neuaufstellung der niedersächsischen CDU nach ihrer Wahlniederlage hat der Bezirksverband Ostfriesland Gitta Connemann als stellvertretende Landeschefin nominiert. Das teilte Bezirkschef Ulf Thiele am Sonntag in Wittmund mit. Connemann (58) ist Mitglied des Bundestags und zugleich Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU.

Im Namen der CDU Ostfriesland erklärte Thiele zugleich Unterstützung für den Fraktionsvorsitzenden und bisherigen Generalsekretär Sebastian Lechner. Er soll am 21. Januar bei einem Parteitag in Braunschweig zum neuen Vorsitzenden gewählt werden soll. Landeschef Bernd Althusmann gibt nach dem Verlust der Regierungsbeteiligung vom September 2022 sein Amt ab. Laut Satzung hat die CDU Niedersachsen drei stellvertretende Landesvorsitzende. So viele Vizes sollen auch in Braunschweig gewählt werden.

