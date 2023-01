Nachbarn retten 84-Jährige aus brennendem Haus

Drei Nachbarn haben am Samstagabend eine 84-Jährige aus einem brennenden Einfamilienhaus in Rinteln gerettet. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die ersthelfenden Nachbarn wurden bei der Rettungsaktion im Landkreis Schaumburg ebenfalls verletzt und anschließend behandelt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatte sich das Feuer bereits bis zum Dach des Hauses ausgebreitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.