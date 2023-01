Ärzte arbeiten in Infektwelle „am Limit“

Mitten in der anhaltenden Infektionswelle warnt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen vor der immer stärkeren Belastung der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte. In ländlichen Regionen Niedersachsens gebe es teils bereits Aufnahmestopps für Neupatienten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Donnerstag mit. „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, dass es in dieser Ausnahmesituation nicht in jedem Fall zeitnahe ärztliche Behandlungen gibt“, sagte KVN-Chef Mark Barjenbruch. Die Mediziner arbeiteten „am Limit“, wer sich krank fühle, solle sich fragen, ob ein Arztbesuch wirklich notwendig sei.