Polizei findet tote 80-Jährige in Cuxhaven

Eine tote 80-Jährige ist auf einem Grundstück in Cuxhaven gefunden worden. Beamte entdeckten die Seniorin am späten Sonntagnachmittag, also am Neujahrstag, im Stadtteil Lüdingworth, wie ein Sprecher der Polizei Cuxhaven am Mittwoch sagte. Zuvor hatte eine Frau die Polizei verständigt. Sie habe gesagt, dass sie ihre Freundin nicht erreiche. Die Ermittlungen der Polizei zu der Todesursache dauern an. Details nannte der Sprecher nicht.