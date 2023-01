Eintracht Braunschweig testet Innenverteidiger

Wenn Braunschweigs Trainer Michael Schiele seine Mannschaft am Donnerstag zum ersten Training im neuen Jahr um sich versammelt, wird neben Leihspieler Linus Gechter von Hertha BSC ein weiteres neues Gesicht dabei sein. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant vom Regionalligisten TSG Balingen absolviert in den kommenden Tagen ein Probetraining beim Fußball-Zweitligisten und will sich für einen Vertrag empfehlen. Das erste Testspiel im Jahr 2023 bestreitet die Eintracht am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den Drittligisten Hallescher FC unter Ausschluss der Öffentlichkeit.