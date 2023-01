Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat seine Inventur abgeschlossen. Mehr als 1000 Tiere leben in dem Zoo. Erfreulich für den Betrieb sind auch die Besucherzahlen: Sie fielen 2022 höher aus als vor der Corona-Pandemie.

Eine Köhlerschildkröte aus dem Zoo am Meer wird von einer Pflegerin gewogen.

Jährliche Inventur Mehr als 1000 Tiere leben im Zoo am Meer in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni). Mehr als 1000 Tiere, die fast 120 Arten angehören, leben im Bremerhavener Zoo am Meer. Das ist das Ergebnis einer jährlichen Inventur. Am Mittwoch hat der Zoo diese Bestandsaufnahme abgeschlossen. Die Pfleger der Einrichtung zählten, wogen und maßen am Mittwoch Königspythons, Seelöwen und Eisbären, welche den Zoo bevölkern. Weitere Tiere wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt gezählt, wie aus einer Mitteilung des Zoos von Mittwoch hervorgeht.

Eine Inventur müsse jedes Jahr gemacht werden, sagte die Zoodirektorin, Heike Kück, der Deutschen Presse-Agentur. Die Daten gebe man an die Naturschutzbehörde und den Amtstierarzt weiter. Auch trage man den Tierbestand in die internationale Datenbank Zims ein. „Damit die Zoos untereinander sehen, welchen Tierbestand sie haben“, sagte Kück.

Im Jahr 2022 verzeichnete der Zoo am Meer, auch „Tiergrotten“ genannt, rund 330.000 Besucher, das gab der Zoo zum Abschluss der Inventur bekannt. Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, seien es rund 40.000 Menschen weniger gewesen. Das Ergebnis der Besucherzahlen ist laut Zoo sehr gut.

Dem Zoo zufolge stellt das Wiegen und das Messen der Tiere eine besondere Herausforderung für die Pfleger dar: Denn die Tiere müssen sich freiwillig auf eine Waage stellen und sich freiwillig aufrichten. Bei den Eisbären bringe man zum Messen Mayonnaise an eine Wand an. Die Tiere reckten sich dann, um die Soße abzuschlecken. Kaiserschnurrbarttamarine, das sind Affen, könne man am ehesten mit Leckereien zum Wiegen motivieren. Vergleichsweise unkompliziert sei dagegen der Umgang mit den Seelöwen. „Die heute vermessenen Tiere sind wohlgenährt und gut im Wachstum“, heißt es vom Zoo.

Das schwerste Tier im Zoo sei Eisbär Valeska, sagte Kück. Rund 250 Kilogramm wiege das Tier.

