Mann stirbt nach Entlassung aus Polizeigewahrsam

Osnabrück/Melle (dpa/lni). Nach dem Tod eines Fußgängers auf der Autobahn 30 bei Melle ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei. Der Mann hatte zuvor mehrere Stunden in Gewahrsam der Polizei Melle verbracht, weil er betrunken für Unruhe gesorgt hatte, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mitteilte. Eine nach dem Unfall entnommene Blutprobe ergab einen Blutalkoholwert von 2,4 Promille. Die benachbarte Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim solle den Sachverhalt nun lückenlos aufklären.

Der 30 Jahre alte Mann war nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen am 21. Dezember auf der Durchreise von den Niederlanden in sein Heimatland Polen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach einem Hinweis von Mitarbeitern eines Schnellrestaurants griff ihn die Polizei Melle in der Nacht auf den 22. Dezember erstmalig in dem Lokal auf. Er habe dort geschlafen und das Restaurant nicht verlassen wollen.

Später in der Nacht griffen Meller Beamte ihn nach einem Hinweis erneut auf. Der betrunkene Mann spazierte torkelnd über eine Hauptstraße in der Stadt im Landkreis Osnabrück. Er wurde daraufhin mit auf die Wache genommen. Am frühen Morgen wurde er entlassen, weil eine Rechtsgrundlage für einen weiteren Freiheitsentzug nicht mehr erkennbar gewesen sei. Wenig später passierte der tödliche Unfall. Der Leichnam des 30-Jährigen wurde inzwischen in sein Heimatland überführt.

