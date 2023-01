Bremen wählt 2023: Wird die SPD wieder stärkste Kraft?

Die ununterbrochene SPD-Regierung im kleinsten Bundesland Bremen hat nach Auffassung des Politikwissenschaftlers Lothar Probst ihre Schattenseiten. Am 14. Mai in diesem Jahr wird das das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, neu gewählt. „Es gibt eine gewisse politische Immobilität in Bremen, die damit zu tun hat, dass die SPD über so viele Jahrzehnte die regierende Partei ist“, sagte der frühere Professor der Universität Bremen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe die Partei es auch immer wieder verstanden, sich zu erneuern.

Bremen (dpa/lni). Die ununterbrochene SPD-Regierung im kleinsten Bundesland Bremen hat nach Auffassung des Politikwissenschaftlers Lothar Probst ihre Schattenseiten. Am 14. Mai in diesem Jahr wird das das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, neu gewählt. „Es gibt eine gewisse politische Immobilität in Bremen, die damit zu tun hat, dass die SPD über so viele Jahrzehnte die regierende Partei ist“, sagte der frühere Professor der Universität Bremen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe die Partei es auch immer wieder verstanden, sich zu erneuern.

Deshalb erwartet Probst, dass die SPD im Mai ihre Wahlschlappe von 2019 auswetzen und wieder stärkste Kraft werde. „Die Wähler entscheiden sich meistens für das Angebot, das ihnen am sichersten erscheint oder das ihnen am meisten verspricht. Und das ist eher die SPD, wenn die Leute überhaupt wählen gehen“, sagte er. 2019 hatte erstmals die CDU vorn gelegen. Die zweitplatzierte SPD blieb aber im Bündnis mit Grünen und Linken an der Regierung. SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte sei zwar noch neu, gehe aber als „politisches Schwergewicht“ in die kommende Wahl, sagte Probst.

Als eine Folge der festgefahrenen politischen Verhältnisse befürchtet er aber eine niedrige Wahlbeteiligung. „Wir dürfen ja nicht vergessen, dass je nach Wahl 35 bis 50 Prozent gar nicht mehr wählen gehen in Bremen“, sagte Probst. Gerade in ärmeren Stadtteilen fühlten viele Bürger und Bürgerinnen sich in Wahlen nicht mehr repräsentiert. Die Aussicht auf einen möglichen Machtwechsel zur CDU hatte 2019 die Wahlbeteiligung auf 64,1 Prozent hochgetrieben (2015: 50,2 Prozent).

