Hohe Strafe für Hannover 96 wegen Pyrotechnik im Derby

Hannover 96 muss wegen Vergehen seiner Fans im Derby gegen Eintracht Braunschweig eine Geldstrafe in Höhe von 88 800 Euro zahlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bekannt gab, verurteilte das DFB-Sportgericht den Zweitligisten, weil 96-Anhänger während und nach dem Abpfiff der Partie am 10. September 2022 mindestens 148 Bengalische Feuer abgebrannt hatten.