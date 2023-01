18-Jähriger versucht mit Auto zu driften: Schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Schaumburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Montag in Rinteln leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle drei kamen ins Krankenhaus.