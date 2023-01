Landkreis Cuxhaven Laster fährt in Baustellenfahrzeug

Fast ungebremst ist ein Sattelzug auf der Autobahn 27 bei Stotel (Landkreis Cuxhaven) auf ein Baustellenfahrzeug gefahren. Der Lkw-Fahrer und ein im Lkw mitfahrendes Kind wurden am Montag leicht verletzt, beide kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Baustellenfahrzeug war zur Absicherung eines Arbeitstrupps im Seitenraum im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn nach dem Unfall ab der Anschlussstelle Stotel in Richtung Bremen voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.