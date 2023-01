Hannover Familie rettet sich am Neujahrstag aus brennender Wohnung

Eine Familie in Hannover hat sich am Neujahrstag aus ihrer brennend Wohnung gerettet. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude, das komplette Erdgeschoss ist jedoch derzeit nicht bewohnbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte schätzten den Schaden auf 100.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.