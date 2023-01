Streit endet mit schwerer Kopfverletzung

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Oldenburg ist ein 30 Jahre alter Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am frühen Neujahrsmorgen habe sich in der Kneipe ein Streit zwischen mehreren Personen entwickelt, in dessen Verlauf ein 31-Jähriger den 30-Jährigen gestoßen haben soll. Der Jüngere sei daraufhin zu Boden gegangen und dort mit dem Kopf aufgeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und überprüft, wie viel Alkohol im Blut des Verdächtigen war.