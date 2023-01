Ungewöhnlich milder Jahreswechsel: Vorläufiger Rekord

Hannover (dpa/lni). Die Menschen in Niedersachsen sind mit äußerst milden Temperaturen in das neue Jahr gestartet. Für den Neujahrstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) 12 bis 16 Grad voraus. Am Montag bleibt es mit Höchstwerten von bis zu 15 Grad weiterhin sehr mild.

Im Bundesland ist nach vorläufigen Daten an Silvester der Temperaturrekord im Dezember gebrochen worden. Am Samstag wurden 18,1 Grad in Bevern im Landkreis Holzminden gemessen, was der höchste Dezemberwert seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1882 ist, wie der Meteorologe Christian Throm vom DWD am Sonntag auf dpa-Anfrage mitteilte. Der vorherige Dezember-Höchstwert lag demnach bei 16,9 Grad in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) im Jahr 1953.

Laut Throm wurden am Samstag an mehr als 40 Messstationen im Bundesland so hohe Temperaturen gemessen wie nie zuvor an Silvester. Ob auch an Neujahr Temperaturrekorde gebrochen wurden, konnte der DWD am Sonntag zunächst noch nicht sagen.

Mehr als ein Dutzend Nacktschwimmer haben das neue Jahr unterdessen mit einem Anbaden im Sonnensee in Hannover begrüßt. Zudem hatten sich laut Veranstalter rund 100 Zuschauer am See eingefunden. Lange hielten es die Badegäste bei Wassertemperaturen um drei Grad allerdings nicht aus.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gab es zum Start in das Jahr 2023 vielerorts entlang der niedersächsischen Nordseeküste wieder traditionelle Neujahrsschwimmen. Dutzende mutige Schwimmer wurden erwartet, die das neue Jahr mit einem Bad im eiskalten Nordseewasser begrüßten - etwa auf der Halbinsel Butjadingen in der Wesermarsch. „Jetzt geht es wieder los“, sagte Marketingleiter Patrik Poelmeyer vom Tourismus-Service.

Dort stand das Anbaden unter dem plattdeutschen Motto „Torüch ton Anfang“ („Zurück zum Anfang“), denn obwohl das Neujahrsschwimmen Tradition hat, war es während der Corona-Pandemie dort wie vielerorts nicht wie gewohnt möglich. Nun seien alle wagemutigen Einwohner und Gäste wieder in der Nordsee-Lagune willkommen, sagte Poelmeyer. „Die eifrigsten Schwimmer bekommen ein Badehandtuch geschenkt.“ Wem das Spektakel zu eisig ist, konnte vom Strand aus zuschauen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Neujahrsbaden, auch Anbaden oder Anschwimmen genannt, ist am Neujahrstag an der Nordseeküste beliebt. Dabei steht vor allem der Spaßfaktor im Vordergrund. Oft stürzen sich auch kostümierte Schwimmerinnen und Schwimmer in die kalten Wellen der Nordsee, die zu dieser Jahreszeit in der Regel nur einstellige Temperaturen hat. Meist verfolgen auch zahlreiche Schaulustige am Strand das Spektakel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen