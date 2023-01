Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Hannover hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 26 Jahre alten Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Der Tatverdächtige geriet am Neujahrsmorgen mit einem 25-Jährigen in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer kurzen Schlägerei ging der Jüngere zu Boden, der Ältere trat ihn kurz darauf mehrere Male mit Wucht gegen Kopf. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann festnehmen, der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der Mann soll laut Polizei einem Haftrichter vorgeführt werden, um eine mögliche Untersuchungshaft zu prüfen.