Brand in Baumarkt verursacht hohen Sachschaden

Ein Brand in einem Baumarkt im Landkreis Osnabrück hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Mutmaßlicher Auslöser waren nach Polizeiangaben vom Samstag nicht vollständig abgebrannte Feuerwerksreste. Sie setzten demnach am Freitagabend den Unterstand für die Einkaufswagen in Brand. Von dort griffen die Flammen auf das Dach im Eingangsbereich des Baumarktes in Fürstenau über. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können, hieß es. Niemand sei verletzt worden.