Drei Geschwister bei Autounfall auf A36 schwer verletzt

Wolfenbüttel (dpa/lni). Drei Geschwister im Alter von 19, 12 und 7 Jahren sind mit ihrem Auto auf der Autobahn 36 bei Wolfenbüttel von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Die 19-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt, während ihre Brüder durch Ersthelfer befreit werden konnten, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Wie es am Freitagabend zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen in einer Kurve in Fahrtrichtung Braunschweig auf den Grünstreifen gefahren, gegen Leitplanken geprallt und nach einem Überschlag wieder auf den Reifen zum Stehen gekommen. Die A36 war am Unfallort für die Rettungsarbeiten etwa drei Stunden lang gesperrt, was einen Stau von mehr als fünf Kilometer Länge verursachte.

