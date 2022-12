65-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Verden ums Leben gekommen. Der 65-Jährige starb am Donnerstag noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann mit seinem Auto bei Ottersberg aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Auto einer 36-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ottersberg (dpa/lni). Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Verden ums Leben gekommen. Der 65-Jährige starb am Donnerstag noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann mit seinem Auto bei Ottersberg aus ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Auto einer 36-Jährigen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Landesstraße wurde für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

