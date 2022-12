Feuerwerksverkauf: Handel erwartet Kunden aus Niederlanden

Emden. Der Einzelhandelsverband Ostfriesland erwartet, dass Niederländer dieses Jahr wieder nach Deutschland reisen werden, um Feuerwerk zu kaufen. Der Geschäftsführer des Verbands mit Sitz in Emden, Johann Doden, sagte der Deutschen Presse-Agentur: Er gehe davon aus, dass es regen Verkehr an der deutsch-niederländischen Grenze geben werde. Es handle sich um „Feuerwerkstourismus“. Für die Region seien die Einkäufer aus den Niederlanden wichtig, sagte Doden, weil sie oft weitere Produkte - nicht allein Feuerwerk - besorgten. Der Verkauf von Böllern und Raketen beginnt in Deutschland an diesem Donnerstag und endet am Samstag.

Nahe der deutsch-niederländischen Grenze liegt die Gemeinde Bunde im Landkreis Leer. Dort verkauft das Geschäft Feuerwerk Bunde Feuerwerksbatterien, Fontänen und Raketen. Die Mit-Geschäftsführerin des Ladens, Iris Börgener, sagte, sie erwarte dieses Jahr viele Einkäufer aus den Niederlanden. Es habe vergleichsweise viele Vorbestellungen gegeben, sagte Börgener. „Es ist so, dass die Artikel in Deutschland billiger sind und sie eine ganz andere Auswahl haben“, berichtete sie.

In den vergangenen zwei Jahren war wegen der Corona-Pandemie der Verkauf von Silvesterfeuerwerk deutschlandweit untersagt worden. Auch in den Niederlanden gab es ein solches Verbot, dieses Jahr soll aber wieder geböllert werden dürfen. Mehrere Städte in dem Nachbarland halten allerdings an einem Verbot fest.

Die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim liegt direkt an der deutsch-niederländischen Grenze im Landkreis Grafschaft Bentheim. „Erfahrungsgemäß kommen gerade in den Grenzgebieten viele Niederländer zu Silvester nach Deutschland, um sich mit Feuerwerk einzudecken“, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Für die Bundespolizei sollten die Einkäufer aus dem Nachbarland allerdings keine Mehrarbeit bedeuten: Legales Feuerwerk dürfen Niederländer in Deutschland ebenso kaufen wie Deutsche.

In Bad Bentheim steht auch das Feuerwerksgeschäft FWS Feuerwerk. „90 Prozent unserer Kunden sind aus den Niederlanden“, sagte der Betriebsleiter des Ladens, Remon Albers. 500 bis 600 Menschen kämen in der Regel an einem Verkaufstag vor Silvester. Viele Niederländer sagten, dass die Feuerwerkskörper aus Deutschland günstiger und schöner als die aus den Niederlanden seien, berichtete Albers. Zudem könne man in Deutschland Produkte kaufen - Raketen beispielsweise -, die in den Niederlanden inzwischen verboten seien.

