Neue Einsatzleitung bei Ölbekämpfung im Nord-Ostsee-Kanal

Brunsbüttel (dpa/lno). Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz hat vom Havariekommando die Einsatzleitung für die Ölbekämpfung im Nord-Ostsee-Kanal übernommen. „Jetzt gilt es, die restlichen Arbeiten zügig abzuschließen, um die Auswirkungen auf Umwelt und Schifffahrt möglichst gering zu halten“, sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Mittwoch.

Der viel befahrene Kanal wurde am 21. Dezember gesperrt, nachdem wegen eines Lecks in einer Pipeline im Hafen von Brunsbüttel große Mengen Öl ausgelaufen waren. Die Ursache war zunächst unklar.

„Wir haben den größten Ölunfall der jüngeren Zeit an der deutschen Küste in den Griff bekommen“, sagte der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner. Kräfte von Bund und Ländern hätten Hand in Hand gearbeitet. Bereits am Dienstagnachmittag wurden nach und nach Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr abgezogen. Fachfirmen übernehmen die Reinigungsarbeiten an der Uferböschung. Deshalb bleibt der Kanal mindestens bis 3. Januar gesperrt.

