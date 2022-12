Beim Abbiegen Auto übersehen: Drei Schwerverletzte in Winsen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Winsen in Landkreis Harburg sind fünf Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ein 44 Jahre alter Autofahrer habe beim Linksabbiegen einen Wagen im Gegenverkehr übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 65 Jahre alte Beifahrerin des 44-Jährigen sowie der 53-jährige Fahrer des anderen Wagens und dessen 26 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Der Fahrer des abbiegenden Autos und ein weiterer Insasse wurden leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Straße musste während der Aufräumarbeiten am Dienstagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt werden.