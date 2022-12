CDU-Fraktionschef verteidigt Küstenautobahn A20

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Sebastian Lechner, hat das Projekt der Küstenautobahn A20 gegen Kritik verteidigt. Diese werde einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Anbindung des Nordens leisten, sagte Lechner dem Bremer „Weser-Kurier“ (Mittwoch). Auch neue Schienenwege dienten diesem Zweck. „Wir haben aber bei all diesen Themen nicht den Eindruck, dass Rot-Grün die Infrastruktur in Niedersachsen tatsächlich voranbringen will“, sagte er.

Hannover (dpa/lni). Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Sebastian Lechner, hat das Projekt der Küstenautobahn A20 gegen Kritik verteidigt. Diese werde einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Anbindung des Nordens leisten, sagte Lechner dem Bremer „Weser-Kurier“ (Mittwoch). Auch neue Schienenwege dienten diesem Zweck. „Wir haben aber bei all diesen Themen nicht den Eindruck, dass Rot-Grün die Infrastruktur in Niedersachsen tatsächlich voranbringen will“, sagte er.

Es reiche nicht, immer nur auf den Bund zu verweisen. „Die Landesregierung muss - wie die schwarz-grüne Regierung in Schleswig-Holstein - vielmehr den Bund in dieser Frage treiben“, betonte Lechner. Lechner tritt beim Landesparteitag am 21. Januar als Nachfolger von Bernd Althusmann für das Amt des Parteivorsitzenden für die CDU in Niedersachsen an.

