Gesundheitsministerium zu Corona: Weiterhin umsichtig sein

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Gesundheitsministerium bremst Hoffnungen auf ein zeitnahes Ende von Corona-Maßnahmen. In den Wintermonaten sei es weiterhin erforderlich, umsichtig zu sein, teilte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Im Frühjahr könnten dann die Maßnahmen beendet werden. Es sei zu erwarten, dass die Infektionslage im dritten Pandemie-Winter dies zulasse.

Die Corona-Pandemie ist aufgrund der breiten Immunität in der Bevölkerung nach Ansicht des Virologen Christian Drosten in Deutschland ausgestanden. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité vor wenigen Tagen dem „Tagesspiegel“.

Einige Bundesländer haben bereits das Ende der Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion angekündigt oder die Maskenpflicht im Nahverkehr aufgehoben. Beides gilt noch in Niedersachsen. Eine entsprechende Verordnung zur Isolationspflicht gilt im Bundesland laut Ministerium noch bis zum 31. Januar. Ob diese danach erneut verlängert wird, ist bislang nicht bekannt.

