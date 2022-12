Tino Sorge fordert Sonder-MPK zu Corona-Maßnahmen

Berlin. CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge fordert einen Bund-Länder-Gipfel für eine bundesweit abgestimmte Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen. „Eine Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefs der Länder Anfang Januar wäre das angemessene Format, um einen solchen Schritt gemeinsam mit den Bundesländern zu koordinieren“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch).

Masken- und Isolationspflichten müssten zum neuen Jahr mit wenigen Ausnahmen durch Empfehlungen ersetzt werden. „Einzig im Gesundheitswesen und in der Pflege, also in vulnerablen Bereichen und Gruppen, bleiben besondere Schutzmaßnahmen angebracht“, sagte Sorge. Es werde Zeit, die Pandemie für beendet zu erklären. Die Ampel dürfe sich nicht länger um diese vor allem politische Entscheidung drücken.

Bei Bund-Länder-Beratungen wurden in der Pandemie etliche Male Lockerungen oder Verschärfungen beschlossen. Es kam allerdings immer wieder zu uneinheitlichen Regeln, weil einige Bundesländer einen anderen Kurs einschlugen. Jüngst hatten beispielsweise mehrere Bundesländer die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft - eine bundeseinheitliche Regelung gibt es dort bislang nicht. Den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat derzeit Niedersachsen.

