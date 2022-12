Nach Überfall auf Seniorin noch keine Spur von Täterin

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf eine Seniorin an Heiligabend in Hannover weiter nach der Täterin. Die 84-Jährige war einen Tag später im Krankenhaus gestorben. „Wir haben noch keine heiße Spur zur Täterin“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Bislang gebe es nur wenige Hinweise. Die Beamten hoffen weiter auf Zeugen, die sich noch melden.