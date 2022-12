Kuh fällt in Güllegrube

Eine Kuh ist im Landkreis Cloppenburg in eine Güllegrube gestürzt. Das Tier eines 67 Jahre alten Landwirts war am Montag aus einem Stall in Scharrel ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an, um die Kuh zu retten. Das Tier wurde unverletzt mit einem Bagger aus der Grube geholt.