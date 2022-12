Windkraft Windkraftausbau in Niedersachsen soll schneller gehen

Der Ausbau von Windkraftanlagen in Niedersachsen soll schneller gehen. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will das geplante Ausbauziel von 2,2 Prozent der Landesfläche bereits 2026 erreichen, wie er am Montagabend der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sagte. Dazu wolle das Bundesland ein eigenes Gesetz verabschieden, das Ausbauziele für jede Kommune vorgebe.