Göttinger Basketballer gewinnen Niedersachsen-Derby

Braunschweig (dpa/lni). Die BG Göttingen hat die Ergebniskrise der Löwen Braunschweig verschärft. Im Niedersachsen-Derby der Basketball-Bundesliga siegten die Veilchen am Montagnachmittag verdient 78:64 (41:32). Bester Werfer war Harald Frey mit 26 Punkten. Kurz nach Beginn des dritten Viertels verringerten die Hausherren den Abstand, doch insgesamt fuhren die Gäste den siebten Saisonsieg unbedrängt ein. Für die Löwen ist es die fünfte Niederlage nacheinander.

Die BG sicherte den siebten Tabellenrang. Die vergangenen drei Duelle mit Göttingen - alle in der Vorsaison - hatten die Braunschweiger noch gewonnen. In dieser Saison gelang den Braunschweigern noch kein Erfolg auf heimischem Parkett, bislang gewannen sie erst zweimal. In der Tabelle steht die Mannschaft daher tief unten drin.

