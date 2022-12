Regengebiete ziehen über Niedersachsen und Bremen hinweg

Hannover (dpa/lni). Nach den Weihnachtstagen wird es in Niedersachsen stürmisch und regnerisch. „Es stellt sich eine sehr wechselhafte Wetterlage ein, immer wieder werden Tiefausläufer Niedersachsen und Bremen überqueren“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Dienstag startet mit leichten Schauern, die sich im Tagesverlauf abschwächen, zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen bei sieben Grad im Binnenland und auf den Inseln, in den Höhenlagen des Harzes bleibt es bei einem Grad. Dazu gibt es starke Böen.

In der Nacht zum Mittwoch nähert sich ein Regengebiet von der Nordsee und der Wind nimmt zu. Im Emsland und an den Küsten kommt es zu stürmischen Böen. Die Temperaturen sinken im Osten des Landes auf zwei Grad, im Emsland und in Osnabrück auf fünf Grad und im Harz auf null Grad. Am Mittwoch regnet es den ganzen Tag und es wird wärmer - bis zu zehn Grad. Auch am Donnerstag regnet es, dazu gibt es stürmische Böen und es bleibt weiterhin mild mit acht Grad im Binnenland und drei Grad im Harz.

