Garagenbrand greift auf Wohnhaus über: Hoher Schaden möglich

Großenkneten (dpa/lni). Beim Brand eines Einfamilienhauses in Großenkneten (Kreis Oldenburg) ist nach ersten Schätzungen wohl ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, sie befinde sich aber mutmaßlich im sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher Sonntagabend.

Der 69 Jahre alte Hauseigentümer hatte das Feuer am Sonntagnachmittag in seinem Carport entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Trotz der Löschversuche der Feuerwehr breiteten sich die Flammen auf das Wohnhaus nebenan aus. Die Garage wurde vollständig zerstört, das Haus ist unbewohnbar. Der 69-Jährige und seine 66-jährige Frau blieben unverletzt. Als das Feuer ausbrach, wurde ein Hybridfahrzeug im Carport geladen. Ob das zu dem Brand geführt hatte, war am Sonntagabend noch unklar.

