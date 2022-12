Nach Überfall an Heiligabend stirbt Seniorin im Krankenhaus

Nach einem Überfall an Heiligabend ist eine 84 Jahre alte Frau am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin am Samstag ihre Wohnung verlassen, als sie eine Frau im Hausflur bemerkte. Sie ging zurück in ihre Wohnung, doch die Frau folgte und trat ihr gegen die Hüfte. Die 84-Jährige stürzte zu Boden, die Unbekannte lief durch die Wohnung. Dann floh die Frau. Die Seniorin wählte den Hausnotruf und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort starb sie am ersten Feiertag. Ob die mutmaßliche Täterin etwas gestohlen hat, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach der Frau im Alter von 30 bis 40 Jahren. Sie ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge. Die Beamten hoffen auf Zeugen.