Weihnachtliches Winterwetter nicht in Sicht

Hannover/Bremen. Milde Temperaturen haben das Wetter am ersten Weihnachtstag in Niedersachsen und Bremen geprägt. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge lagen die Höchstwerte bei zehn Grad. Vielerorts mussten sich die Menschen auf Regenschauer einstellen. Für die Nacht auf den zweiten Feiertag erwarteten die Meteorologen weiteren Regen - bei Tiefstwerten von fünf bis acht Grad.

Weihnachtliches Winterwetter wird es dem Wetterdienst zufolge auch am zweiten Festtag nicht geben. Der Vorhersage nach wird es in Niedersachsen und Bremen am Montag stark bewölkt, vor allem nachmittags sind teils kräftige und gewittrige Schauer möglich. An der Küste müssen die Menschen mit starkem Südwest- bis Westwind rechnen, in Schauernähe sind stürmische Böen wahrscheinlich. Die Temperaturen am Montag bleiben mild - mit erwarteten Höchstwerten von neun Grad an der Küste und zwölf Grad in Südniedersachsen.

