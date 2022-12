Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Nach zwei Einbrüchen im Landkreis Wesermarsch sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Diebe drangen in der Nacht zum Freitag in ein Café in der Innenstadt Nordenhams und in eine Bäckereifiliale in Butjadingen ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In beiden Objekten wurden die Fenster aufgehebelt und im Inneren nach Wertgegenständen gesucht. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.