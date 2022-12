Polizei sucht Zeugen für "Jugendstreich mit Polenböllern" – Vordach gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend das Vordach eines Versicherungsbüros gesprengt und so einen Großeinsatz ausgelöst.

Jork. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend im Innenstadtbereich von Jork das Vordach eines Versicherungsbüros weggesprengt. „Das war ein Jugendstreich mit Polenböllern“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Buxtehude. Das Scheppern sei extrem laut gewesen, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen für "Jugendstreich mit Polenböllern"

Neben der Explosion, die das Vordach des Versicherungsbüros stark beschädigte, seien den Beamten noch weitere Knallgeräusche aus der Umgebung gemeldet worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien mit insgesamt 80 Kräften im Einsatz gewesen.

Die Ermittler der Polizei Stade bitten Zeugen, die Angaben zum Hergang oder zu einem "grau-silbernen Golf, der aus Richtung Borsteler Reihe in Richtung Am Fleeth weggefahren" sei, machen können, sich unter der Rufnummer 04161/64 71 15 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.