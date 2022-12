Dirk Pejril neuer Verfassungsschutzpräsident

Dirk Pejril ist neuer Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Die Landesregierung habe dem Vorschlag des Innenministeriums zugestimmt, teilte das Haus von Minister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Hannover mit. Der bisherige Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut war im Oktober in den Ruhestand gegangen. Er war knapp vier Jahre Präsident der Behörde.