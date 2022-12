Ringe an Tankstelle verloren: Polizei hilft

Ein Weihnachtsgeschenk kurz vor dem Fest: Eine Niederländerin hatte auf der Durchreise an einer Tankstelle im Landkreis Gifhorn Anfang Dezember ihren Verlobungs- und ihren Ehering verloren. Den Verlust der beiden Ringe bemerkte sie erst rund 30 Minuten später auf der Autobahn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie fuhr mit ihrem Mann wieder zurück, doch die Ringe waren an der Tankstelle in Schwülper nicht abgegeben worden. Die Frau bat die Polizei in Meine um Hilfe. Mithilfe der Videoüberwachung an der Tankstelle ermittelten die Beamten den Finder der Ringe. Er übergab diese am Donnerstag der Polizei. Die Niederländerin will ihre Ringe persönlich abholen.