Zapfpistole abgerissen und weggefahren

Erst misslang ihm das Tanken an einem Tankautomaten, dann riss er die Zapfpistole beim Wegfahren ab - und all das ist auf Video festgehalten: Ein Autofahrer hat sich eine Strafanzeige eingehandelt, weil er sich nicht bei der Tankstelle in Rinteln im Landkreis Schaumburg meldete, um den Schaden zu begleichen. Der Mann habe vor knapp zwei Wochen nach der regulären Öffnungszeit zu tanken versucht, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut Videoüberwachung gelang ihm das auch per Tankautomat nicht. Dann fuhr er los, hatte aber vergessen, die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu nehmen. Er riss die Pistole vom Schlauch ab, hielt an, nahm die Pistole aus dem Tankstutzen und fuhr weg.