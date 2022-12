200 Kommunen bekommen Geld für die Innenstädte

Rund 200 Kommunen in Niedersachsen bekommen für ihre Innenstädte EU-Fördermittel in Höhe von rund 107 Millionen Euro. „Damit geben wir unseren Innenstädten und Ortskernen in ganz Niedersachsen einen Schub, sich für die Zukunft neu zu erfinden und aufzustellen“, sagte die niedersächsische Europaministerin Wiebke Osigus (SPD) dem Bremer „Weser-Kurier“ (Donnerstag).