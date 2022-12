Drittligist Meppen verliert Test bei Bundesligist 1. FC Köln

Der SV Meppen hat in der Vorbereitung auf den nächsten Saisonabschnitt in der 3. Fußball-Liga eine knappe Niederlage beim Erstligisten 1. FC Köln kassiert. In ihrem letzten Spiel vor der Weihnachtspause verloren die Gäste aus dem Emsland beim Bundesligisten aus dem Rheinland durch den Treffer von Sargis Adamyan (15. Minute) mit 0:1 (0:1).