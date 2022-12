Verdi warnt vor Ausnahmezustand im Rettungswesen

Die Gewerkschaft Verdi warnt kurz vor Weihnachten vor einer Überlastung der Rettungsdienste in Niedersachsen und Bremen. Es drohe ein Ausnahmezustand mit ernsten Folgen für die Patienten und Patientinnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hannover mit. Die Ursachen für die angespannte Lage seien neben dem allgemeinen Personalmangel im Rettungsdienst und den Kliniken sowie den momentan stark angestiegenen krankheitsbedingten Ausfällen auch die Überlastung der Notaufnahmen. Zudem seien viele Menschen nicht genug darüber aufgeklärt, ab wann es sich überhaupt um einen Notfall handelt.

Auch in den Leitstellen befinden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Belastungsgrenze. Viele der Anrufe würden dort allerdings nur auflaufen, weil die Arztpraxen oder die Kassenärztliche Notfallversorgung nicht erreichbar seien. „Ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Bürgerinnen und Bürger dann so verzweifelt, dass sie den Notruf wählen, da sie dort zumindest jemanden erreichen“, sagt Mario Kraatz vom Verdi-Fachvorstand Feuerwehr. Es werde immer schwerer, eine entsprechende Hilfe bereitzustellen. Mittlerweile müsse aufgrund der fehlenden Rettungsmittel priorisiert werden. Das steigere auch die psychische Belastung der Beschäftigten.

