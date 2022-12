A 7 bei Northeim wegen Ölspur in Richtung Süden gesperrt

Wegen einer kilometerlangen Ölspur ist die Autobahn 7 bei Northeim in Fahrtrichtung Süden am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Ein aufgerissener Tanklaster hatte die Flüssigkeit verloren, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Northeim West in Richtung Kassel dauerte bis in den Abend an. Grund seien die umfangreichen Reinigungsmaßnahmen der kompletten Fahrbahn.