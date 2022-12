Durchsuchungen bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Dealer

Bei Ermittlungen in der Drogendealer-Szene in Bremen hat die Polizei Wohnungen und Gewerberäume in der Hansestadt und in Niedersachsen durchsucht. Dabei seien Bargeld, Drogen, Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Verdächtigt werden acht Personen, in den vergangenen Jahren mit Drogen gehandelt zu haben.

Bremen (dpa/lni). Bei Ermittlungen in der Drogendealer-Szene in Bremen hat die Polizei Wohnungen und Gewerberäume in der Hansestadt und in Niedersachsen durchsucht. Dabei seien Bargeld, Drogen, Datenträger und weitere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Verdächtigt werden acht Personen, in den vergangenen Jahren mit Drogen gehandelt zu haben.

Nachdem am Dienstag sechs Wohnungen in Bremen und eine in Niedersachsen durchsucht wurden, hätten am Freitagabend Rückzugsorte der Dealer-Szene im Fokus der Einsatzkräfte gestanden, hieß es. Neben einem Imbiss und einer Shisha-Bar in Bremen seien auch zwei Wohnungen durchsucht worden, eine davon in Niedersachsen. Die Polizei überprüfte auch zehn Lokale und Kioske in der Bremer Bahnhofsvorstadt. Knapp 90 Personen wurden dabei kontrolliert. Unter anderem beschlagnahmte die Polizei hohe fünfstellige Bargeldsummen und mehrere Verkaufseinheiten Rauschgift.

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will die Drogenszene am Hauptbahnhof und den Straßenhandel bekämpfen. Dazu sei die Aufbauorganisation „Quartier“ bei der Polizei Bremen eingerichtet worden, teilte Mäurer mit. „Zudem dienen die Aktionen zur Vorbereitung ausländerrechtlicher Maßnahmen, um zentrale Akteure abschieben zu können“, sagte Mäurer: „Die Botschaft an die Szene ist: „Verschwindet. Wir stehen Euch permanent auf den Füßen.““

