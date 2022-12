DGB-Chefin sieht Start von Flüssiggas-Terminal als Erfolg

Vor dem Start des Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven hat sich DGB-Chefin Yasmin Fahimi optimistisch zur Gasversorgung in Deutschland gezeigt. „Die ganze Welt ist doch erstaunt darüber, wie gut es Deutschland gelungen ist, die Gasversorgung sicherzustellen“, sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Viele haben schon erwartet, dass wir schon längst in die Knie gegangen sind.“ An diesem Samstag ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur feierlichen Inbetriebnahme des neuen LNG-Terminals in Wilhelmshaven.