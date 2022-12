Unfall mit drei Schwerverletzten: Fahrer ohne Führerschein

Ein 28-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat einen Unfall am Bremer Kreuz verursacht, bei dem er selbst und zwei weitere Menschen schwer verletzt worden sind. Am Freitagnachmittag wollte er mit einem Wagen von der Autobahn 27 in Richtung A1 fahren. Dabei prallte er gegen das Auto eines 73 Jahre alten Fahrers. Der Senior und seine Beifahrerin kamen ebenso wie der Unfallverursacher ins Krankenhaus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 28-Jährige vor dem Zusammenstoß an einem weiteren leichten Unfall beteiligt.