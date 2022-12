Schlittschuhläufer auf der Semkenfahrt unterwegs

Hunderte Menschen haben das kalte und sonnige Wetter am Freitag zum Schlittschuhlaufen auf der Semkenfahrt im Bremer Blockland genutzt. Mit Mützen, Handschuhen und Thermoskannen mit heißem Tee gegen die Kälte gewappnet, brachten manche auch ihre Eishockeyschläger mit, andere ihren Schlitten. Der Bremer Eisverein hatte die Semkenfahrt erstmals in diesem Jahr nach mehreren Frostnächten am Donnerstag freigeben.