Grüne wollen bei Energiewende Tempo machen

Die Grünen im Landtag wollen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Niedersachsen mehr Tempo. Daher wollen die Grünen eine „Task-Force“ einrichten, damit das Land bislang nicht genutzte Handlungsspielräume besser nutzt, wie am Montag Fraktionsvorsitzende Anne Kura in Hannover zu den für die Partei wichtigen Parlamentsthemen im Dezember sagte. „Unser Ziel ist es, Niedersachsen zum Erneuerbare-Energien-Land Nummer eins zu machen.“ Dazu sollten Akteure wie die Energiebranche, die Kommunen, Natur- und Umweltverbände und auch die Landwirtschaft gemeinsam erarbeiten, wie die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden können.