Versicherer Talanx will Dividende kräftig erhöhen

Der Versicherungskonzern Talanx will seine Aktionäre an der erwarteten Gewinnentwicklung mit höheren Ausschüttungen beteiligen. Für 2022 sollen zwei Euro je Aktie ausgeschüttet werden und damit ein Viertel mehr als für 2021, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zudem soll die Dividende bis 2025 - vorbehaltlich der Geschäftsentwicklung - um insgesamt weitere 25 Prozent auf 2,50 je Anteilsschein steigen.

Hannover. Der Versicherungskonzern Talanx will seine Aktionäre an der erwarteten Gewinnentwicklung mit höheren Ausschüttungen beteiligen. Für 2022 sollen zwei Euro je Aktie ausgeschüttet werden und damit ein Viertel mehr als für 2021, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Zudem soll die Dividende bis 2025 - vorbehaltlich der Geschäftsentwicklung - um insgesamt weitere 25 Prozent auf 2,50 je Anteilsschein steigen.

Für dieses Jahr peilt das Management um Vorstandschef Torsten Leue trotz Belastungen durch Hurrikan „Ian“ und Russlands Krieg gegen die Ukraine einen Überschuss zwischen 1,05 Milliarden und 1,15 Milliarden Euro an. Das hatte die Unternehmensführung Mitte November bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal bekräftigt. So hatte Talanx die Katastrophenschäden in diesem Jahr gut verkraftet. Der Konzern hält die Mehrheit am weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen