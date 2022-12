Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lähden (Landkreis Emsland) hat es ein Todesopfer gegeben. Die Person starb am Samstagnachmittag noch vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die genauen Umstände waren am späten Nachmittag noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an. Weitere Details wie die Brandursache, Alter und Geschlecht des Todesopfers waren zunächst noch nicht bekannt.