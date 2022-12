Hannover 96 unterliegt Hertha BSC im Test knapp

Hannover 96 hat einen Achtungserfolg in einem Fußball-Testspiel knapp verpasst. Gegen den Bundesligisten Hertha BSV verloren die klassentieferen Niedersachsen am Freitagnachmittag ihren ersten Wintertest mit 1:2 (1:1). Vor 1296 Zuschauern in der heimischen Heinz von Heiden Arena reichte der Treffer von Hendrik Weydandt (20. Minute) zum zwischenzeitlichen Ausgleich den Gastgebern nicht zum Teilerfolg. Denn für die Berliner waren Wilfried Kanga (5.) und der eingewechselte Vladimir Darida (71.) erfolgreich.