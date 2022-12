Bewohner des Weihnachtshauses erhalten Drohbrief

Delmenhorst. Wegen ihrer in der Adventszeit eingeschalteten 60.000 Lichter sind die Bewohner des Delmenhorster Weihnachtshauses nach Polizeiangaben von vermeintlichen Umweltschützern bedroht worden. Bei ihnen sei am Donnerstag ein Brief „mit bedrohlich wirkendem Inhalt“ eingegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In dem Schreiben werden die Bewohner aufgefordert, die am Haus angebrachte Weihnachtsbeleuchtung bis zum Montag zu entfernen. Bei Nichtbefolgen werde „eine Abschaltung durch Dritte“ in Aussicht gestellt. Der Brief sei unterzeichnet mit „Die letzte Generation“. Die Gruppe machte zuletzt mit Protesten zum Klimaschutz auf sich aufmerksam, in dem sich Aktivisten an Straßen oder Kunstwerken festklebten.

Drohbrief wegen Weihnachtshaus: Bewohner sind geschockt

Als Grund für die Drohung würden die Energiekrise und das damit notwendige Energiesparen genannt. „Wir waren geschockt“, sagte Martina Borchart. Ihr Mann und sie erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Nötigung, wie ein Sprecher sagte. Das Weihnachtshaus werde künftig in die Kontrollfahrten des Streifendienstes einbezogen. Wer der Absender des Briefes sei, sei bislang unbekannt.

Martina Borchart kündigte an, die Lichter weiterhin brennen zu lassen. „Wir lassen uns nicht kleinkriegen“, sagte sie. Schließlich würden mit der Aktion auch Spenden für den guten Zweck gesammelt. Am ersten Advent seien wieder zahlreiche Menschen gekommen, um die Lichter zu bestaunen.

